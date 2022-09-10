Помощь Украине в войне против России вызвала предсказуемый всплеск активности оборонных компаний. На этом фоне уже заключены контракты с этими компаниями на 1,2 миллиарда долларов.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

Более половины всей суммы - 624 миллионов - направлено на закупку ракет Stinger, 352 миллиона - на комплексы Javelin и 33 миллиона - на замену систем HIMARS, сообщает американское оборонное ведомство.

В общей сложности предполагается заменить изъятые из существующих военных запасов и отправленные в Украину вооружения на сумму в 7 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $675 млн.

Также мы рассказывали, что вошло в этот пакет помощи.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

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