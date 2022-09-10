Пентагон направил $1,2 миллиарда на пополнение запасов оружия США после военных поставок Украине
Помощь Украине в войне против России вызвала предсказуемый всплеск активности оборонных компаний. На этом фоне уже заключены контракты с этими компаниями на 1,2 миллиарда долларов.
Об этом говорится на сайте Пентагона.
Более половины всей суммы - 624 миллионов - направлено на закупку ракет Stinger, 352 миллиона - на комплексы Javelin и 33 миллиона - на замену систем HIMARS, сообщает американское оборонное ведомство.
В общей сложности предполагается заменить изъятые из существующих военных запасов и отправленные в Украину вооружения на сумму в 7 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $675 млн.
Также мы рассказывали, что вошло в этот пакет помощи.
Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.