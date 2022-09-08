Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с союзниками по теме постоянного предоставления помощи по безопасности и экономической помощи Украине.

Об этом сообщил сайт Белого дома.

В видеоконференции участвовали премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Польши Анджей Дуда, а также представители Франции и Европейского Союза.

Сообщается, что лидеры обсудили и вопрос о превращении энергетики России в оружие и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергии в Европу.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США 8 сентября одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $675 миллионов.

Министерство обороны США привело список, что войдет в новый пакет помощи для Украины, одобренный Байденом. Это дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS; четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов; дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM и другие вооружения.