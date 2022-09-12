В Эгейском море греческие военные обстреляли сухогруз, который шел под флагом Турции.

Об этом сообщает турецкий канал NTV.

Из-за неподчинения требованиям предоставить груз для проверки греческие катера береговой охраны изрешетили турецкое судно из пулеметов. В ответ Турция направила к месту инцидента свои военные катера.



Известно, что сухогруз загрузился в порту Искендерун и направился в Измитский залив Мраморного моря.

Однако при прохождения Эгейского моря греческая сторона потребовала, чтобы турецкий сухогруз пришвартовался в порту Родоса, после чего там пройдет проверка груза. На это капитан ответил отказом, после чего греческие катера береговой охраны открыли огонь.

Капитан сообщил, что команда находилась в опасности, так как по корпусу сухогруза ударило большое количество пуль. При осмотре он насчитал 16 пулевых отверстий. Однако пострадавших при стрельбе не было, и судно продолжило движение по маршруту.

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что уже занимаются этим инцидентом.

На место происшествия были направлены два турецких катера береговой охраны.

Ранее мы писали, что Греция ответила на обвинения Турции в преследовании её истребителей ракетой С-300.

Также "Страна" сообщала, что сухогруз Helt под флагом Панамы попал под обстрел и затонул в 32 км от Одессы.