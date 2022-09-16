США отмечают, что санкции против Российской Федерации действуют медленно.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Как отметил один из собеседников CNN, Штаты "надеялись, что санкции быстро задушат российскую военную машину в Украине, что усложнит Кремлю поддержку его усилий на поле боя".

Также был расчет, что санкции настроят общественное мнение жителей РФ против войны, когда повседневная жизнь российских людей станет неудобной.

Теперь, как отмечает CNN, американские чиновники прогнозируют, что самые суровые последствия санкций, вероятно, не материализуются раньше начала следующего года.

Ранее мы писали, что Евросоюз продлевает на шесть месяцев индивидуальные санкции ЕС против "лиц, ответственных за подрыв или создание угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Также "Страна" сообщала, что США хотят ввести новые санкции против россиян, поддерживающих позицию Москвы по Украине.

"Те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями. Подробности относительно того, как и когда мы это сделаем, еще последуют", - сказал сотрудник структуры Госдепартамента США и координатор санкционной политики Джеймс О'Брайен.