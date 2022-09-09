Вашингтон намерен вводить новые санкции в отношении россиян, поддерживающих позицию властей РФ относительно Украины.

Об этом заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.

"Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже. Те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями. Подробности относительно того, как и когда мы это сделаем, еще последуют", - сказал О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США.

"Думаю, нас всегда интересует, как меняется структура власти в Москве. И мы продолжим работать над санкциями", - добавил О'Брайен, комментируя по просьбе журналиста сообщения о том, что сторонники блогера Алексея Навального ранее предоставили список россиян, в отношении которых, по мнению составителей, следует ввести санкции из-за проведения специальной военной операции на Украине. О'Брайен в связи с этим отметил, что американская сторона "получает и проверяет всю поступающую информацию".

Между тем 3 сентября в США заявили, что не будут вводить визовые ограничения против всех россиян, потому что "не их нужно винить".

Ранее Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении иранской компании, которую они обвинили в координации военных полетов для перевозки иранских беспилотников в Россию.