Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении иранской компании, которую они обвинили в координации военных полетов для перевозки иранских беспилотников в Россию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, санкции ввели также в отношении трех компаний, которые занимались производством иранских беспилотников.

Министерство финансов США в своем заявлении обвинило базирующуюся в Тегеране компанию Safiran Airport Services в координации полетов российских военных между Ираном и Россией, в том числе связанных с транспортировкой беспилотников, персонала и соответствующего оборудования.

Напомним, по данным известного ливанского журналиста Элайджи Магье, Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников.

В то же время Госдеп США пригрозил Ирану санкциями в случае продажи беспилотников России.

Также мы писали, что Россия уже получила иранские беспилотники и планирует использовать сотни этих дронов в Украине. Об этом сообщали западные СМИ.

Кроме того, по данным CNN, российские военные начали обучаться работе с иранскими ударными беспилотниками Shahed-191 и Shahed-129.