Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен рассматривать новые санкции против России, поскольку это якобы только усилит кризис в энергетике и нанесет вред Европе.

Об этом пишет Reuters.

"ЕС должен... перестать упоминать о 8-м пакете санкций, должен перестать сигнализировать о мерах, которые лишь еще больше усугубят кризис с энергоснабжением", - заявил Сийярто.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что осенью ЕС может пересмотреть санкции против РФ из-за наступления холодов.

Также в правительстве Чехии заявили, что Венгрия оказалась на грани выхода из ЕС из-за ее позиции по России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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