Осенью Евросоюз может пересмотреть санкции против России из-за наступления холодов, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

Об этом он сказал в эфире телеканала М1.

"Пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок. Поэтому я не исключаю, что все больше людей видят реальность. Просто потому, что летнее тепло уходит. Когда на улице тридцатиградусная жара, хорошо рассуждать о поставках газа, но когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе", - заявил Менцер.

По его словам, газовые хранилища Венгрии заполнены на 38% относительно потребления, у страны уже достаточно запасов газа на 81 зимний день.

"Если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать", - говорит он.

Ранее сообщалось, что Кулеба рассказал об усталости отдельных стран ЕС от санкций против РФ и сложности введения новых ограничений.

Также сообщалось, что по данным Politico, Украина хочет новых санкций против России, но Брюссель не может помочь.