Власти Чехии заявили, что Венгрия из-за своей позиции по России находится на грани выхода из Европейского Союза.

Об этом заявил министр по европейским делам Микулаш Бек, сообщает ROZHLAS.

"Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю какой-то пропасти, и теперь ей предстоит решить, вернуться ли назад или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я не хочу спекулировать", - сказал он.

Под "прыжком" подразумевается теоретический выход страны из ЕС, добавил чиновник.

Судя по всему, причиной такого резкого заявления стало предложение Венгрии исключить из европейского санкционного списка трех россиян - Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Газета Politico писала, что это "привело в ярость" представителей ЕС.

Позже Будапешт после переговоров с Чехией, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, свое требование отозвал.

Напомним, Венгрия объяснила отказ от участия в поставках западного оружия Украине беспокойством за венгров на Закарпатье.

Также мы писали, что в Венгрии заявляли, что ЕС нужно не расширять санкции против РФ, а работать над переговорами о перемирии.