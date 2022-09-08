В Венгрии ввели температурные ограничения в госучреждениях. Фото: открытые источники

В Венгрии вводятся ограничения на температуру в государственных учреждениях, а местных жителей готовятся обеспечить дровами. В госучруждениях теперь не будут топить выше 18 градусов.

Об этом  заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш на брифинге.

"Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов", - сказал он.

По словам Гуйяша, Венгрия обеспечит каждому 10 кубометров дров по замороженным ценам, купить можно будет напрямую в лесхозах.

Напомним, 11 августа в Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров. Такое решение было принято министерством сельского хозяйства страны в связи с энергетическим кризисом.

Спрос на дрова значительно вырос и в Молдове. Он там сильно превышает имеющиеся запасы. Из-за образовавшегося дефицита дров, в Молдове их  запретили перевозить в ночное время и начале вести учет хранения древесины

Также мы писали о том, что Кабмин также планирует снизить температурный минимум в квартирах во время отопительного сезона.

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