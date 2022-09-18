Президент США Джо Байден заявил лидеру Китая Си Цзиньпину о риске прекращения "американских и других" инвестиций в Китай в случае нарушения Пекином санкций против России.

Об этом президент США рассказал в интервью телеканалу CBS.

"Я позвонил президенту Си и сказал: "Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку", - сказал Байден.

Напомним, в последние месяцы Китай увеличил экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов, а также сырья, которое может иметь военное применение. Это осложняет усилия США и западных союзников по изоляции экономики РФ и нанесению вреда ее вооруженным силам, пишет The Wall Street Journal.

Ранее мы писали, что США хотят ввести санкции против Китая, чтобы удержать его армию от вторжения на Тайвань.

Также "Страна" рассказывала, что Россия, Китай и Иран постепенно объединяются против США. На данный момент Вашингтону не грозит полноценный альянс враждебных держав, но эти три странны медленно, но верно объединяются в своей враждебности к США, констатирует Bloomberg.