У США нет свидетельств того, что Китай поставляет оружие России. Это заявил президент Джо Байден в интервью CBS.

Байден сказал, что лично предостерегал лидера Китая Си Цзиньпина от оказания помощи Российской федерации в обход санкций Запада, и, вероятно, это тоже сыграло свою роль в той позиции, которую в итоге занял Пекин.

Байден не считает, что мир находится в состоянии "новой более сложной холодной войны" - по его мнению, международная ситуация управляемая.

Известно, что китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов, а также сырья, которые могут иметь военное применение, увеличились в последние месяцы. Это осложняет усилия США и западных союзников по изоляции экономики страны и нанесению вреда ее вооруженным силам, пишет The Wall Street Journal.

Данные китайской таможни показывают, что поставки микросхем из Китая в Россию увеличились более чем вдвое и составили около 50 миллионов долларов за первые пять месяцев 2022 года по сравнению с годом ранее.

Власти Китая утверждают, что не поставляют оружие в Россию, а экспорт между странами, наоборот, сократился из-за угрозы санкций со стороны США.

Ранее "Страна" сообщала, что США хотят ввести санкции против Китая, чтобы удержать его армию от вторжения на Тайвань.

Также стало известно, что Россия, Китай и Иран постепенно объединяются против США. На данный момент Вашингтону не грозит полноценный альянс враждебных держав, но эти три странны медленно, но верно объединяются в своей враждебности к США, констатирует Bloomberg.