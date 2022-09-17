Президента США Джо Байдена спросили, что бы он сказал президенту РФ Владимиру Путину по поводу использования тактического ядерного или химического оружия в Украине.

"Не делай этого, не делай, не делай. Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой", - ответил президент США в эфире телеканала CBS.

Правда, каким будет ответ на это, Байден уточнять не стал.

"Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", - заявил президент.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности белорусских военных самолетов Су-24 нанести ядерный удар.

Напомним, ранее генсек ООН заявил, что сейчас риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.