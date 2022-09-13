Бывший президент, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал гарантии безопасности, которые просит Киев. По словам политика, они "по сути являются прологом к Третьей мировой".

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, в случае исполнения гарантий станет вероятно прямое военное столкновение между Россией и Западом.

"Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора НАТО)… Поэтому – страшно", – считает он.

Далее Медведев пишет, что "западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдёт на другой уровень. У неё исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдёт по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда".

"И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: "От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей" (Откр. 9:18)", – написал Медведев, вероятно, имея в виду угрозу ядерной войны между Россией и НАТО.

Ранее Владимир Зеленский назвал "первым шагом и рекомендациями, которые должны лечь в основу будущего договора" документ о гарантиях безопасности, который сегодня был презентован в Киеве.

А депутат Госдумы России и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий считает, что "все пункты проекта киевского соглашения по безопасности направлены на эскалацию, это проект вовлечения стран НАТО в конфликт".