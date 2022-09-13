Офис президента Украины опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В нем перечислены государства-гаранты: США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

10-страничный документ не содержит какой-либо конкретики по поводу того как именно должны действовать страны-гаранты в случае агрессии против Украины.

Должны ли они, например, вступать в войну на стороне Украины и задействовать для этого свои вооружённые силы.

Там довольно обтекаемые на этот счёт формулировки: "гарантии должны обеспечить возможность самообороны Украины как для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, так и – в случае нападения – для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности Украины. Киевский договор позволит достичь этой цели путем мобилизации необходимых политических, финансовых, военных и дипломатических ресурсов для обеспечения самообороны Украины. Договор будет состоять из совместного документа о стратегическом партнерстве, подписанного государствами-гарантами и Украиной (а также двусторонних соглашений между Украиной и государствами-гарантами)".

Отдельно в документе отмечается, что договор о гарантиях безопасности не означает провозглашение нейтрального статуса и не отменяет стремление Украины вступить в НАТО.

Также проект по предусматривает, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.

Также важный момент: проект по гарантиям безопасности предусматривает распространение этих гарантий на всю территорию Украины в рамках международно признанных границ (то есть, и на Крым, и Донбасс).

"Несмотря на довольно декларативный характер представленного документа по международным гарантиям безопасности для Украины, сам факт его появления сейчас примечателен.

Напомним, что этот договор был в марте составной частью переговоров о мирном урегулировании между Украиной и Россией.

И то, что проект договора сейчас презентован, может косвенно свидетельствовать, что и с переговорами, несмотря на публичное отрицание этого и Киева, и Москвы, некоторые процессы все ж таки идут", - анализирует представленные файлы Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 30 августа на Банковой заявили о "новом этапе войны" и призвали Запад дать Украине военные гарантии.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Евросоюз и европейцы должны быть готовы платить за свободу и безопасность. Также ЕС должен думать не только о прекращении войны в Украине, но и о предотвращении нового возможного конфликта.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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