Появилась первая реакция из России на презентованный в Киеве проект гарантий безопасности Украины.

"Все пункты проекта киевского соглашения по безопасности направлены на эскалацию, это проект вовлечения стран НАТО в конфликт", - заявил депутат Госдумы России и член переговорной группы с Украиной Слуцкий.

Напомним, сегодня Офис президента Украины опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В нем перечислены государства-гаранты: США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "первым шагом и рекомендациями, которые должны лечь в основу будущего договора" документ о гарантиях безопасности. Зеленский подчеркнул, что "это должен быть рабочий действенный механизм".

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины