Части войск РФ, выведенных из Харьковской области за последнюю неделю, принадлежали к 1-й гвардейской танковой армии, подчиняющейся Западному военному округу.

Об этом сообщает британская разведка.

Это одна из самых престижных армий РФ, которая выделялась для обороны Москвы и предназначалась для ведения контрударов в случае войны с НАТО.

Это соединение понесло тяжелые потери на начальном этапе вторжения и не было полностью переформировано до контрнаступления украинских войск в Харькове.

"Поскольку они и другие соединения Западного военного округа сильно деградировали, обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, России потребуются годы, чтобы восстановить этот потенциал", - прогнозирует британская разведка.

Напомним, в Харьковской области освобождены более 40 населенных пунктов.

Также сообщалось, что в Пентагоне заявили, что многие российские войска отступили из Харьковской области на территорию РФ.

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Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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