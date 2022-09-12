В Харьковской области ВСУ взяли в плен значительное количество российских офицеров высшего звена.

Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на собственные источники в украинской армии.

Журналисты отмечают, что счет плененных в течение последних дней россиян перевалил за сотни, среди них есть высокопоставленные офицеры.

В издании подчеркивают, что "российская оборона развалилась, солдаты просто убежали", в то время как ВСУ возвращали некоторые населенные пункты под свой контроль без единого выстрела.

"Это нельзя рационально объяснить. Возможно, это просто храбрость. Генералы уже не могли остановить своих солдат. Они останавливались только тогда, когда заканчивался бензин", – прокомментировал источник Die Welt.

Ранее "Страна" сообщала, что за последние дни Украина освободила уже почти шесть тысяч квадратных километров своих территорий. Это сопоставимую с площадью Черновицкой области.

Также мы публиковали видео, подтверждающее освобождение Святогорска на Донбассе. Бойцы Нацгвардии сняли видео в здании Святогорского горсовета, тем самым подтверждая, что ВСУ вошли в город. Хотя официально о его освобождении пока не сообщалось.