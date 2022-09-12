Член назначенной РФ "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия готовит большое наступление в районе Запорожской АЭС и проводит переброску артиллерийских установок.

Заявление прозвучало в эфире российского ТВ.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что в российских военных телеграмм-каналах неоднократно появлялись оценки, что следующее наступление ВСУ будет в Запорожской области с целью выйти на границу с Крымом и побережье Азовского моря.

При этом украинская сторона даже на уровне экспертов планы о наступлении в этом направлении не озвучивала.

При этом в начале сентября Минобороны РФ уже обвиняло Украину в попытке отбить Запорожскую АЭС с помощью десанта.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.