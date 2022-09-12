Обстрелы Запорожской АЭС, которая недавно была полностью остановлена, продолжаются. Под угрозой находятся реакторы и территория для хранения отработанного топлива.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции.

Он заявил, что МАГАТЭ "в приоритетном порядке рассматривает две вещи".

"Первая, конечно, обстрелы, поскольку они продолжаются и оказывают прямое воздействие на реакторы и другие объекты, особенно это касается территорий, где находится отработанное топливо. Это может привести к серьезным последствиям. И вторая, которая может парализовать нормальную работу АЭС, - это обеспечение внешнего электроснабжения", - заявил глава МАГАТЭ.

Напомним, 11 сентября энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от энергосети, что привело к полной остановке станции.

После чего в МАГАТЭ заявили, что резервную линию электропередачи на Запорожскую АЭС удалось восстановить.

Вместе с тем, на Совбезе ООН заявили, что Запорожскую АЭС обстреливают намеренно, и призвали прекратить военные действия.

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