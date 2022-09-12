Уже второй день Россия наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Последствия масштабны. Вчера, 11 сентября, пропал свет сразу в нескольких регионах Украины. Сегодня - в Харькове.

При этом, на объекты инфраструктуры были прилёты и ранее, но к таким серьёзным последствиям они не приводили.

Почему так произошло на этот раз?

"Вдоль Днепра с севера на юг расположены три элемента объединенной энергосистемы - северная, донбасская и днепровская энергосистемы. Крупнейших генерирующих мощностей северной энергосистемы три - Змиевская ТЭС, Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ. Кременчугскую ТЭЦ разбомбили вместе с НПЗ и пока ее не восстановили, по Змиевской ТЭС были прилеты в августе. И вот теперь пострадал последний объект - Харьковская ТЭЦ-5. То есть, произошло критическое нарушение этой ветки, которая питала Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области, где собственно, и наблюдались самые масштабные последствия. А так как вывели из строя еще и ряд подстанций, которые позволяли произвести переток электроэнергии из других веток, электроснабжение пропало. Компенсация мощностей могла бы пойти из донбасской энергосистемы, там - Луганская, Славянская, Углегорская, Старобышевская станции. Но по ним уже были удары, они за линией либо у линии фронта, поэтому, собственно, эта нить - нежизнеспособна. По днепровской энергосистеме (Кировоградская, Днепропетровская и Запорожская области) тоже оказалась под вопросом - ЗАЭС накануне остановили, Каховскую ГЭС россияне также остановили. Поэтому без доступа к резервным мощностям произошло отключение от электроснабжения Харьковской, Полтавской, Сумской областей", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, риски для украинской энергосистемы серьезные.

"Именно это - удары по объектам критической инфраструктуры и масштабные последствия (отключение от электро, водо- и теплоснабжения целых регионов) эксперты и имеют в виду, говоря о сложной зиме. На фоне таких угроз действия и рядовых граждан, скупающих электрообогреватели, и чиновников, рапортующих о кубометрах газа и тоннах накопленного угля, выглядят, как минимум, странно. Может случиться так, что все это не поможет. Мы просто не до конца понимаем, с чем нам придется столкнуться на практике этой зимой", - сказал Рябцев.

Напомним, сегодня, 12 сентября, в разных районах Харькова начал появляться свет, однако ситуация в метро по-прежнему - без изменений. Поезда не ходят из-за отключения электричества после прилётов по городу.

Ранее "Страна" публиковала аналитический материал на тему, как последствия ракетных ударов отразятся на энергосистеме и к чему готовиться украинцам.

Также мы рассказывали о последствиях удара россиян по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5. ТЭЦ сильно пострадала, оборваны линии электропередач, разрушено здание теплоэлектростанции.