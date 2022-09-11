В Сети появилось видео горящего троллейбуса в Полтаве. Короткое замыкание произошло из-за перепада напряжения после того, как во многих городах востока Украины, подвергшихся обстрелам, пропал свет.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить, что крыша троллейбуса охвачена огнем и дымом.

Напомним, в воскресенье, 11 сентября, в десятках городов на востоке Украины пропал свет. Власти сообщили об ударах по объектам инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердили массовое отключение света после повреждений объектов критической инфраструктуры.

Также "Страна" публиковала фото и видео обстрела, после которого на востоке Украины пропал свет.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.