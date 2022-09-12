Появилось видео последствий обстрела крупнейшей ТЭЦ-5 в Харькове, по которой вчера, 11 сентября, ударили российские ракеты, обесточив ряд украинских областей.

Его публикует телеканал Freedom.

На кадрах видны жуткие последствия. ТЭЦ сильно пострадала, оборваны линии электропередач, разрушено здание теплоэлектростанции.

По состоянию на утро 12 сентября пожар ликвидирован.

Напомним, по данным на утро, электроснабжение и водоснабжение в Харькове и области возобновлены на 80%.

Также сообщалось, что половина Полтавской области без связи и интернета lifecell из-за перепадов напряжения.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.