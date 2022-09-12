Половина Полтавской области без связи и интернета lifecell. Местные власти озвучили сроки устранения проблемы
На половине территорий Полтавской области 12 сентября отсутствует связь и интернет lifecell. Из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи этого оператора.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
"Во второй половине дня интернет и связь lifecell должны быть полностью восстановлены", - сообщил Лунин.
У оператора "Киевстар" есть перебои с связью в двух локациях Полтавы, но в ближайшее время проблемы также должны устранить.
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