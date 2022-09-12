На половине территорий Полтавской области 12 сентября отсутствует связь и интернет lifecell. Из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи этого оператора.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

"Во второй половине дня интернет и связь lifecell должны быть полностью восстановлены", - сообщил Лунин.

У оператора "Киевстар" есть перебои с связью в двух локациях Полтавы, но в ближайшее время проблемы также должны устранить.

Напомним, вчера в десятках городов на востоке Украины пропал свет из-за обстрелов россиянами Харьковской ТЭЦ.

Мы также сообщали, что электроснабжение и водоснабжение в Харькове и области возобновлены на 80%.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.