В Пентагоне констатируют, в результате украинского контрнаступления войска РФ "в значительной степени уступили" ВСУ свои позиции в районе Харькова. При этом многие российские военные отступили через границу - на территорию РФ.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает CNN.

По словам американского чиновника, США считают, что ВСУ "весьма вероятно, взяли под контроль Купянск и Изюм в дополнение к небольшим селам".

По его словам, сообщения о брошенной российской технике после отступления войск РФ "могут свидетельствовать о дезорганизованном командовании и управлении России".

"Российские силы продолжают концентрировать свои усилия от Северска до Бахмута, и Бахмут продолжает оставаться в центре внимания, где российские силы пытаются закрепиться. Мы по-прежнему наблюдаем интенсивное использование артиллерии и авиаударов", - заявил чиновник.

Что касается Херсонской области, то, по его словам, США видят "преднамеренные и тщательно выверенные операции украинцев, включая некоторое умеренное продвижение вперед".

Напомним, ранее журналисты назвали имя генерала, который организовал наступление под Харьковом.

Также мы писали о том, что Байден многозначительно поднял палец в ответ на вопрос о перспективах контрнаступления ВСУ.