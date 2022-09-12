В украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов", сообщает советник Офиса президента Алексей Арестович, который ранее рассказал, как Украина "развела" российские войска рассказами о контрнаступлении на юге.

"Фаза прорыва, быстрого продвижения, цунами заменилась фазой закрепления результатов и боев за занятие наиболее выгодных рубежей - как трамплинов для следующих прыжков", - написал он в Facebook.

По его словам, командование "не позволяет себе увлекаться - и это - высший признак профессионализма".

Он заявил, что впереди - "молниеносные удары" и "медленное прогрызание их обороны".

Также Арестович обещает хорошие новости из Рамштайна и обещает, что "зима у российской армии будет просто персик".

Напомним, вчера украинская армия вышла в Харьковской области на границу с Россией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.