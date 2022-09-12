Президент США Джо Байден показал большой палец в ответ на вопрос о том, "будет ли успешным контрнаступление ВСУ и дальше?".

На днях президент США уже отвечал отказом на предложение журналиста прокомментировать ход идущего контрнаступления украинских войск.

Тогда Байден уточнил, что обладает информацией о происходящем.

"Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии", - объяснил Байден.

Ранее газета The New York Times написала, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области помогала готовить разведка США.

А Владимир Зеленский заявил, что Украина без США не сможет победить Россию.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.