Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась прокомментировать возможность контактов президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на полях предстоящей встречи лидеров G20. По ее словам, до проведения этого саммита еще далеко.

Об этом она сказала во время брифинга 9 сентября.

Журналист спросил у Жан-Пьер, планирует ли американский президент встречаться на Бали с председателем КНР Си Цзиньпином, с учетом того, что очные контакты двух лидеров готовятся уже долгое время. Представитель Белого дома ответила, что не намерена предварять возможную встречу, а все объявления о возможных контактах будут сделаны "в должное время".

Вслед за этим репортеры поинтересовались, готов ли Байден провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным при условии, что главы обоих государств посетят саммит G20 и будут иметь такую возможность.

"Это все гипотетические предположения. Послушайте, нам до этого еще далеко", - - со смехом ответила пресс-секретарь Белого дома и попросила репортеров перейти к следующему вопросу.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Как заявил накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, приедет ли Путин на саммит "Большой двадцатки", станет понятно ближе к дате мероприятия. Между тем президент Индонезии Джоко Видодо в середине августа заявил, что Путин приедет на Бали для участия в саммите G20.

А сегодня заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сказал, что планов на встречу Путина и Зеленского на саммите G20 пока нет.