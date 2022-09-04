Поездка президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Индонезии в сентябре, пока под вопросом.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Российская сторона заявляет о якобы учете всех факторов, в том числе безопасности Путина.

"Для того чтобы принять решение о формате нашей встречи, будут принимать во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности", - ответил Песков на вопрос, в каком из форматов Путин может принять участие в саммите.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали.

Ранее Белый дом заявил, что Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, если туда приедет российский президент Владимир Путин.

Между тем пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказывал, поедет ли Зеленский на саммит G20.

"Все будет зависеть от текущей ситуации в стране и на поле боя. Позволит ситуация выезжать - выедет, не позволит - не выедет", - сообщил Никифоров.

Кроме того, президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg сообщил, что Путин приедет на Бали для участия в саммите G20.