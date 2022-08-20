Оба кандидата на пост премьера Британии Риши Сунак и Лиз Трасс считают, что президента РФ Владимира Путина не следует допускать к саммиту G20, который пройдет 15–16 ноября в Индонезии, на острове Бали.

МИД Великобритании считает, что у России "нет морального права" участвовать в G20. Ранее глава ведомства Лиз Трасс, которая претендует на пост премьера, говорила о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.

Еще один кандидат на должность премьер-министра Великобритании Риши Сунак также призвал не пускать Путина на саммит G20.

"Наши партнеры и союзники из G20 несут коллективную ответственность за то, что делает Путин. Он же несет ответственность за то, что детей убивают в их кроватях, пока они спят", - пишет Reuters, ссылаясь на слова политика.

Напомним, саммит G-20 в Бали станет уже семнадцатой встречей глав государств Группы двадцати (G20). Большая двадцатка существует с 1999 года. Сейчас она объединяет 19 стран и ЕС. В состав G20 входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский должен ехать на саммит Большой двадцатки, если там будет Путин. При этом представитель Белого дома не ответил на вопрос, планирует ли посетить саммит Большой двадцатки президент США Джо Байден.

К тому же, президент Индонезии подтвердил визит Путина на саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский. Также свое очное присутствие подтвердил и председатель КНР Си Цзиньпин.

По всей видимости, встречи Зеленского и Путина не избежать. Тем более, что Индонезия заинтересована в ней.