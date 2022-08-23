Президент Украины Владимир Зеленский еще не знает, поедет ли он на саммит G20 в ноябре в Индонезию. По его словам, это будет зависеть от ситуации в стране.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой.

"До ноября еще очень много времени. Рано о чем-то говорить. Я сказал, при каких условиях мы готовы быть. И благодарен за то, что нас пригласили, Украину пригласили. В каком формате - это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего для меня - от того, что будет происходить у нас в государстве", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что G20 планирует посетить Путин.

Напомним, Белый дом заявил, что Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, если туда приедет Владимир Путин. При этом представитель Белого дома не ответил на вопрос, планирует ли посетить саммит Большой двадцатки президент США Джо Байден.

Также свое очное присутствие подтвердил и председатель КНР Си Цзиньпин.

Тем временем финалисты премьерской гонки в Британии Риши Сунак и Лиз Трасс призывают не пускать Путина на саммит G20.