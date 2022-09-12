С 24 февраля США поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним.

Об этом говорится в официальном отчете Министерства обороны США, опубликованном 12 сентября.

Как сообщается в документе, из США в Украину были переброшены:

41 тысяча переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями,

1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов,

15 вертолетов,

38 радаров,

10,2 тысячи автоматов и пистолетов,

около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия,

18 патрульных катеров.

Ранее в Пентагоне заявляли, что с 2014 года Соединенные Штаты года предоставили Украине более 15,5 миллиардов долларов на военные цели. При этом с января 2021 года США выделили Украине более 13,5 миллиардов долларов в виде помощи в сфере безопасности.

"Страна" сообщала, что 24 августа президент США Джо Байден подтвердил выделение пакета военной помощи Украине в размере $2,98 миллиардов. Это крупнейший единовременным транш с начала войны.

Также мы рассказывали, что в начале российского вторжения США в большей мере полагались на авиацию, чтобы доставить оружие в Киев как можно скорее. Однако с недавнего времени Пентагон расширил использование морских перевозок для доставки оружия в Украину.