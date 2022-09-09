Страны Евросоюза одобрили выделение Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи, анонсированное два дня назад.

Об этом сообщает Минфин Чехии.

В заявлении говорится, что средства будут направлены на стабилизацию украинской экономики. Глава Минфина Чехии Збынек Станюра отметил, что средства пойдут на "повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране, такой как офисы, школы или больницы".

Эта сумма входит в одобренную ранее общую программу помощи на 9 млрд евро. Один миллиард был одобрил в июле, а теперь Станюр обещает "настаивать на быстром согласовании с позиции председательствующей страны предоставления оставшихся трех миллиардов евро, для чего мы также должны договориться о разделении этой суммы на кредиты и гранты".

Отметим, что западная помощь составила больше половины всех доходов госбюджета в августе. Хотя ожидалось еще больше денег.

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