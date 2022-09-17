В субботу, 17 сентября, идет 206-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Главные новости с фронта, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

По последним данным, украинским учащимся зарубежных вузов закрыли кордон. В нашем материале — почему граждан стали массово разворачивать на границе.

Также в Украине готовятся ввести наказание за получение российского гражданства, для кого и какое — по ссылке.

В этом обновляемом материале — самое важное за сегодня.

17 сентября

10:47 Песков ответил на вопрос РИА Новости о возможности применения Россией ядерного оружия в Украине: "читайте доктрину, там все написано".

В военной доктрине РФ применение ядерного оружия предусмотрено в четырёх случаях:

1. Получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию.

2. Применение против России ядерного оружия и другого оружия массового поражения.

3. Воздействие на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий российских ядерных сил.

4. Агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

10:40 Американские и украинские военные продолжают обсуждать вопрос о возможности поставок США Киеву ракет большой дальности, сообщил телеканал PBS со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

В ответ на вопрос ведущего канала - нужны ли Украине ракеты большой дальности? - Кулеба заявил, что Киеву "необходимы специфические виды вооружений". Кулеба отметил, что между украинскими и американскими военными "налажена прекрасная линия связи, и они обсуждают этот вопрос".

Кулеба добавил, что он "не исключает, что США примут положительное решение".

Ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом не готов передавать Украине ракеты большой дальности.

10:35 Украинские военные заявляют, что освободили ещё один населённый пункт к югу от Лимана на левом берегу Северского Донца - Щурово.

Видео с поднятием украинского флага в Щурово размешено в соцсетях. День не называется, но называется время - 13.00. То есть, видео снималось не сегодня (возможно, вчера).

Ранее появилось аналогичное видео из другого населённого пункта к югу от Лимана - Диброво.

Официально об освобождении Диброво и Щурово ещё не сообщалось.

10:25 Франция может втайне обучать украинских военнослужащих по специализированной программе. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на советника главы минобороны Франции.

Источник заявляет, что хоть Париж и отказался от массового обучения кадров ВСУ, с момента старта спецоперации РФ подготовил порядка 40 украинских военных. Львиную долю украинцев, прошедших тренинги во Франции, учили пользоваться самоходными гаубицами Caesar. Советник дал понять, что под руководством Парижа могут проводиться специализированные учения.

"Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всем, что мы делаем", — приводит издание слова советника.

10:20 Назначенные россиянами «власти» части Запорожской области сообщают, что в южной части Мелитополя совершен подрыв линий электропередачи, повреждены две железобетонные опоры.

10:15 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рекомендует покинуть Николаев всем, кто не имеет работы и не помогает армии.

"Все, кто имеет работу и может помочь военным, пусть работают вместе и помогают солдатам побеждать. Если нет работы, то лучше покинуть регион", – заявил Ким.

09:50 Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после обнаружения массовых захоронений в Изюме необходимо усилить поддержку Украины.

"Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме, Украина, душераздирающие и должны активизировать нашу поддержку храбрых украинцев, стремящихся освободить свою родину. Мы поддерживаем Украину в привлечении к ответственности за эти преступления", - написал он в Twitter.

09:30 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтверждает ночной ракетный удар по Харькову.

Пишет, что два прилёта были около 2 часов ночи по Индустриальному району.

В результате ударов возник пожар на одном из предприятий.

«В ходе осмотра мест взрывов установлен тип ракеты 5В55 ЗРК «С-300». К счастью, пострадавших нет», - написал Синегубов.

09:20 Информация об ударе по Запорожской области подтверждается. Прилет был в селе около Запорожья.

Информация о пострадавших и разрешениях уточняется.

09:15 Украинские военные заявляют, что зашли в населённый пункт Диброво (Донецкая область) и подняли там украинский флаг.

Официально об освобождении Диброва ещё не сообщалось.

Диброво - населённый пункт к югу от Лимана на левом берегу Северского Донца. За него в последние дни шли упорные бои.

09:10 Пишут о взрывах в Запорожье и в Днепропетровской области.

09:05 Войска РФ установили линию обороны между рекой Оскол и городом Сватово и будут вести упорную оборону в этом районе, заявляет британская разведка.

В минобороны Британии считают, что Россия, вероятно, считает важным сохранение контроля над этой зоной, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов снабжения из Белгородской области, которые РФ все еще контролирует.

Кроме того, эта линия проходит вдоль границы Луганской области, захват которой является одной из непосредственных российских целей войны. Любая существенная потеря территории в Луганской области однозначно подорвет стратегию России, считает британская разведка.

"Россия, скорее всего, попытается вести упорную оборону в этом районе, но неясно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому нападению", - пишет разведка.

Тем временем наступательные операции ВСУ на северо-востоке страны продолжаются.

09:00 Германия сознательно медлит с оказанием реальной военной помощи Украине, поскольку все еще надеется на возобновление нормального сотрудничества с РФ, считает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Между тем масштабы и темпы поддержки Украины Германией демонстрируют черты умышленного промедления, словно намерение состоит в том, чтобы независимо от исхода этой войны немецко-российские отношения пострадали как можно меньше, также и за счет доверия к Германии в свободном мире", - заявил Рау.

По словам польского министра, Германия находится в незавидном положении.

"В настоящее время Германия находится в незавидном положении не только из-за полного провала своей политики по отношению к России и шире по отношению ко всей Восточной Европе, но прежде всего из-за краха немецкой экономической модели, в основе которой лежал доступ к российскому газу, импортируемому в Германию по сниженным ценам", - заявил Рау.

08:54 Среди тел, которые были эксгумированы вчера на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



"Есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети", - заявил Синегубов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото могил в Изюме с указанием имён погибших и даты их смерти (там есть и дети). Дата смерти - 9 марта. То есть, когда город ещё находился под контролем ВСУ и подвергался постоянным обстрелам, от которых, вероятно, эти люди и погибли.

Вчера Владимир Зеленский назвал произошедшее в Изюме военным преступлением. «То, что Россия делала в Буче она повторила в Изюме», - заявил Зеленский.

ООН заявила , что собирается прислать миссию в Изюм для расследования ситуации с массовыми захоронениями.

Россия официально заявления о массовых захоронениях не комментировала. Российские военные телеграмм-каналы утверждают, что массовые захоронения - это братские могилы, где россияне хоронили погибших в бою украинских военных.

08:31 Мексика планирует предложить на Генассамблее ООН план достижения немедленного прекращения боевых действий в Украине. Предполагается, что перемирие будет объявлено не только между Киевом и Москвой, но и вообще между всеми народами мира минимум на пять лет, сообщает CNN.

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, план представит министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. Он предполагает создание "Комитета диалога и мира" для немедленного прекращения боевых действий в Украине.

Предложение предусматривает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, Папа Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будут выступать в качестве посредников в комитете. Он сказал, что надеется, что это положит начало прямым переговорам между Зеленским и Путиным.

По словам Обрадора, план позволит посвятить время "решению значительных и серьезных экономических и социальных проблем, которые затрагивают народы мира".

Также президент Мексики раскритиковал санкции в отношении России и "массовые поставки" оружия в Украину, назвав их "действиями, которые способствовали продолжающемуся противостоянию, дополнительной дозой иррациональности".

08:30 Последствия удара по селу Таврийское в Запорожской области. Есть попадания по школе. Фото публикует губернатор Александр Старух.

08:25 Последствия ночных ударов по районам Никополя и Марганца. Повреждены автомобили, лицей и цех предприятия, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

08:20 ГосЧС сообщила о ночном ударе по Харькову:

"Около двух часов враг ударил ракетами по Харькову. Одна из них попала в здание предприятия находящегося в Индустриальном районе города", - говорится в сообщении.

Пожар был на площади 200 квадратных метров, он ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

08:15 Арестович в эфире "Фейгин Live" и у себя в телеграм-канале обрисовал ситуацию в районе Харьковской и Луганской областей.

"Противник немного оправился от шока в Харьковской области и начал становится в более-менее разумную оборону.

Новая линия фронта вырисовывается примерно по реке Оскол восточнее Изюма.

Мы поджимаем от Славянска на север. Наша задача взять под контроль Лиман и дальше пойти в Луганскую область на Сватово или отрезать Северодонецк от снабжения с севера.

Российская армия готовится к обороне Сватово, как опорного пункта и дорожного узла.

Если мы его захватываем, то берём под контроль значительную часть Луганской области и угрожаем противнику с севера, продвигаясь на юг к Северодонецку и Луганску.

Динамика будет понятна в ближайшие дни", - заявил советник Офиса президента.

08:10 Байдена спросили, что бы он сказал Путину по поводу использования тактического ядерного или химического оружия в Украине.

"Не делай этого, не делай, не делай. Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой", - ответил президент США в эфире телеканала CBS.

Правда, каким будет ответ на это, Байден уточнять не стал.

"Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал... Конечно, я вам не скажу. Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", - заявил президент.

08:05 Американский "Институт изучения войны" пишет, что Купянск взят украинскими войсками.

В сводке ISW говорится, что это подтверждают кадры с геолокацией на восточном берегу реки Оскол, где была удерживаемая Россией часть Купянска.

Ранее о том, что это произошло, сообщало украинское подразделение "Кракен" и некоторые российские телеграм-каналы (хотя часть последних говорила, что восточная часть города по-прежнему находится под РФ).

Официальных подтверждений полного освобождения Купянска нет.

08:00 Утренняя сводка Генштаба. Главное:

1. В сводку включен обстрел россиянами Святогорска (то есть, утверждается, что город под контролем ВСУ).

2. За минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки в районах Бахмута, Зайцево, Авдеевки, Николаевки Второй и Новомихайловки.

Это все те же локации, где бои длятся уже несколько месяцев.

3. Противник ведет перегруппировку сил и вводит новые резервы.