Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия в Украине.

"Читайте доктрину, там все написано", - сказал Песков, отвечая на вопрос российского "РИА Новости".

Отметим, в военной доктрине РФ применение ядерного оружия предусмотрено в четырёх случаях:

Получение достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию. Применение против России ядерного оружия и другого оружия массового поражения. Воздействие на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий российских ядерных сил. Агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Как писала "Страна", бывший президент, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерной войной, если Запад даст гарантии безопасности Украине.

Напомним, ранее генсек ООН заявлял, что сейчас риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.