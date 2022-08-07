Китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, некоторые из которых имеют военное применение, увеличился после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это осложняет усилия США и западных союзников по изоляции экономики страны и нанесению вреда ее вооруженным силам.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Данные китайской таможни показывают, что поставки микросхем из Китая в Россию увеличились более чем вдвое и составили около 50 миллионов долларов за первые пять месяцев 2022 года по сравнению с годом ранее.

При этом власти Китая утверждают, что не поставляют оружие в Россию, а экспорт между странами, наоборот, сократился из-за угрозы санкций со стороны США.

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