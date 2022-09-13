США рассматривают варианты пакета санкций против Китая, чтобы удержать его от вторжения на Тайвань.

Об этом сообщает Reuters.

Также сообщается, что ЕС находится под дипломатическим давлением со стороны властей Тайваня, чтобы он сделал то же самое.

В обоих случаях идея состоит в том, чтобы ввести санкции помимо уже принятых на Западе мер по ограничению торговли и инвестиций с Китаем в чувствительные технологии, такие как компьютерные чипы и телекоммуникационное оборудование.

Ранее стало известно, что США направят Тайваню оружие на сумму 1,1 млрд долларов на фоне угрозы вторжения Китая. Американская разведка считает, что Китай вторгнется в Тайвань, вопрос лишь в том, когда это произойдет.

Напомним, в конце августа войска Тайваня впервые открыли огонь боевыми патронами по китайскому беспилотнику, летевшему у острова. Беспилотник летал у островов Цзиньмэнь и игнорировал предупреждения. Военные заверили, что "продолжат сохранять бдительность и внимательно следить за ситуацией".

Также мы писали о том, что Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков для поражения минами пехоты противника.

Кроме того, сообщалось, что Apple и Google начали вывозить производство своих смартфонов из Китая из-за обострения вокруг Тайваня.