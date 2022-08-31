Войска Тайваня впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику. Он летал у островов Цзиньмэнь, игнорировал предупреждения и был обстрелян боевыми патронами.

Об этом сообщает издание Taiwan News.

Как пишет СМИ, инцидент произошел 30 августа.

Армейское командование Цзиньмэня заявило, что начиная с 16:23 по местному времени три группы по три дрона были обнаружены над островами Дадан, Эрдан и Шию. После того как тайваньские солдаты предупредили их сигнальными ракетами, БПЛА улетели с островов в направлении китайского Сямыня.

В 17:59 еще один беспилотник снова вошел в воздушное пространство над закрытыми водами острова Эрдан. Тайваньские войска снова выпустили предупреждения в соответствии с установленными предписаниями. Однако, поскольку беспилотник продолжал кружить над островом, солдаты произвели предупредительные выстрелы по нему, чтобы отогнать его. Затем БПЛА улетел в направлении Сямыня.

Военные заверили, что "продолжат сохранять бдительность и внимательно следить за ситуацией".

В воскресенье на Тайване заявляли, что будут сбивать вторгшиеся китайские беспилотники, которые не прислушаются к предупреждениям. А в понедельник, что проведут четырехэтапную борьбу с беспилотниками. Противодействие будет включать запуск сигнальных ракет, сообщение о вторжении, вытеснение беспилотника и его сбитие.

Это первый случай, когда военные Тайваня сообщили о стрельбе боевыми патронами по китайским беспилотникам.

Ранее "Страна" анализировала, начнется ли война США и Китая из-за Тайваня.

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