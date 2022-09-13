Президент ФР Владимир Путин в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, на которой они "обстоятельно обсудят" тему войны в Украине.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

"Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию, и этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе предстоящего контакта", - заявил Ушаков.

Также на полях саммита Путин встретится с главами Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, премьерами Индии и Пакистана.

Мероприятие состоится 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан).

Ранее Bloomberg опубликовало материал о том, что Россия, Китай и Иран постепенно объединяются против США.

И хотя США пока не видят признаков оказания Китаем военной помощи России, Китай уже публично назвал США инициатором и главным зачинщиком войны в Украине. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что он загоняет Россию в угол неоднократным расширением оборонного альянса НАТО и поддержкой сил, стремящихся интегрировать Украину в Евросоюз в противовес Москве.