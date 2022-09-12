Израиль и Азербайджан нарастят поставки газа в Евросоюз.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, Израиль сможет поставить в ЕС около 10 процентов от того объема газа, который Европа получила от России в 2021 году. А Азербайджан увеличит свои поставки в ЕС на 30 процентов.

В июне Израиль и Египет подписали в Каире соглашение - в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - о поставках сжиженного природного газа в Европу. Израиль должен будет переправлять газ в соседний Египет, там сырье будет переводиться в сжиженное состояние, после чего — доставляться на танкерах в Европу.

Брюссель в июле договорился с Баку об удвоении импорта газа из Азербайджана в ближайшие годы. Существуют также планы по расширению газового коридора, который проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода планируется увеличить до 20 миллиардов кубометров в год.

Евросоюз хорошо подготовился к возможному отключению от российского газа, заявил ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Мы не боимся решений Путина", - добавил он.

Напомним, в течение сентября Еврокомиссия представит предложение о введении общего ограничения цен на российский газ.

Ранее мы писали, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ и поручили Еврокомиссии изучить возможность ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ. По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, Еврокомиссия считает важным ввести потолок цен именно на российский газ "в связи с агрессией России против Украины", при этом в Брюсселе опасаются, что введение потолка цен на СПГ "может подорвать безопасность поставок".