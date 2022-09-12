Эрдоган во время переговоров с Путиным планирует снова предложить ему встречу с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным снова предложить ему встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Hurriyet.
Напомним, встреча Путина и Эрдогана состоится в Самарканде (Узбекистан). По данным российской стороны, будет обсуждаться тема зерновой сделки, в том числе поставки российского продовольствия.
Ранее CNN писало, что Эрдоган считает своей целью организацию встречи Зеленского и Путина в Турции.
Также сообщалось, что Турция готова стать посредником для прекращения огня в районе ЗАЭС.
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