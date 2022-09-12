Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят "переговорной перспективы" для встречи Путина и Зеленского.

Об этом пишут российские СМИ.

"Не усматриваем переговорной перспективы, предпосылки для такого общения отсутствуют", - заявил Песков.

Он также сказал, что "Россия будет добиваться выполнения всех целей "специальной военной операции".

Также пресс-секретарь Путина опроверг отвод войск от Запорожской АЭС.

"Речи об отводе войск от Запорожской АЭС не идет, главное – вынудить Украину прекратить обстрелы станции, они чреваты катастрофическими последствиями", - заявил Песков.

Кроме того, по его словам, Владимир Путин "круглосуточно находится на связи с министром обороны и другими военачальниками", ему докладывается "о любых действиях российских военных" в Украине.

"Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные, докладываются верховному главнокомандующему", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как глава государства отреагировал на отступление российских войск в Харьковской области, которую в минобороны РФ назвали "перегруппировкой сил и средств".

Напомним, назначенный РФ "глава харьковской ВГА" объяснил отступление россиян 8-кратным превосходством ВСУ в численности.

Также "Страна" писала, что на фоне военных неудач России в Харьковской области зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев потребовал "тотальной капитуляции" Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.