Apple и Google начали перемещать производство своих смартфонов из Китая в другие страны. Часть iPhone будет производиться в Индии, а часть новых Pixel от Google - во Вьетнаме.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, близкий к планам.

"В ближайшие недели Apple и Google представят свои новые смартфоны, но одно из самых значительных изменений останется незамеченным для потребителей: некоторые из этих телефонов не будут производиться в Китае", - пишет издание.

Американские компании опасаются, что завязывание цепочек поставок на Китае может сделать их заложниками ситуации в конфликте между США и Китаем из-за Тайваня.

Ситуация касается не только смартфонов. Apple уже производит iPad в северном Вьетнаме, Microsoft делает Xbox во Вьетнаме, а Amazon производит Fire TV в Индии (ранее все эти устройства производились в Китае).

Тем не менее, темпы переноса показывают, что компаниям процесс дается сложно.

Отметим, что новые айфоны подорожают. Самая дорогая модель нового iPhone 14 будет стоить 1700 долларов.