Южнокорейская компания Samsung переименует новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, убрав букву Z в названиях.

Об этом сообщает издание TechRadar со ссылкой на отчет инсайдера SnoopyTech, который подтвердил, что новые складные смартфоны Samsung выйдут без буквы Z в названии.

Новые гаджеты компания должна представить 10 августа.

По мнению журналистов издания, литеру Z используют российские войска для обозначения военной техники, участвующей в боях в Украине, а компания не хочет, чтобы ее продукция каким-то образом ассоциировалась с ситуацией в Украине.

Также журналисты отметили, что отказ от буквы Z имеет недостаток. Ведь потребители привыкли, что Samsung обозначает разные линейки своих смартфонов определенными буквами: Z — это складные устройства, S — флагманские, A — бюджетные.

В конце марта Samsung уже переименовывала свои актуальные складные смартфоны, отказавшись от буквы Z в названии. Букву убрали из названий девайсов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 на рынках Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее "Страна" сообщала, что в мае российские военные нанесли на остров Змеиный огромную букву "Z".

Также мы писали, что Верховная Рада 14 апреля приняла закон о запрете символов российского вторжения – букв Z и V. Они приравниваются к нацистской или коммунистической символике.