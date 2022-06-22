Военно-морской атташе США во время велопрогулки по Москве показал средний палец букве "Z" на столбе. Фото
Военно-морской атташе посольства США в Москве Дэйл Сэмуэл, совершая велопрогулку по российской столице, остановился у столба с буквой "Z", и сделал фото, на котором показывает символу вторжения в Украину средний палец.
Когда он понял, что его снимают, то сел в авто и показал средний палец уже в камеру.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила инцидент. Она отреагировала на него стихом.
"Госдепу законы не писаны:
Посольский десант сжигает мосты,
Пока из Москвы все не высланы,
Используют палец, асфальт и столбы", - написала Захарова в своем Телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли на остров Змеиный гигантскую букву "Z".
Вместе с тем, Рада приняла закон о запрете символики вторжения России.
Также сообщалось, что в немецком округе прекратили выдачу автомобильных номеров с буквой Z.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.