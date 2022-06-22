Военно-морской атташе посольства США в Москве Дэйл Сэмуэл, совершая велопрогулку по российской столице, остановился у столба с буквой "Z", и сделал фото, на котором показывает символу вторжения в Украину средний палец.

Когда он понял, что его снимают, то сел в авто и показал средний палец уже в камеру.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила инцидент. Она отреагировала на него стихом.

"Госдепу законы не писаны:

Посольский десант сжигает мосты,

Пока из Москвы все не высланы,

Используют палец, асфальт и столбы", - написала Захарова в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли на остров Змеиный гигантскую букву "Z".

Вместе с тем, Рада приняла закон о запрете символики вторжения России.

Также сообщалось, что в немецком округе прекратили выдачу автомобильных номеров с буквой Z.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.