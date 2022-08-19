В России могут отключить все смартфоны, допускает председатель российской ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.

Об этом она заявила в интервью российским СМИ.

"Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна!" - заявила Касперская.

Напомним, в российских магазинах появились "серые" смартфоны Samsung, которые привозят из Казахстана с наценкой. Впрочем, телефоны, ввозимые в рамках параллельного импорта просто перестали включаться на территории РФ.

По данным Mobile Research Group, проблема касается примерно 20% телефонов, ввозимых в Россию. По словам источников издания, чтобы активировать устройство, в него надо установить карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет, и проговорить по нему несколько минут. При этом, по словам источника, с iPhone таких проблем нет.

Ранее Вашингтон пригрозил Huawei и Xiaomi новыми санкциями в случае поддержки России.

Также "Страна" писала, что один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг - американская технологическая корпорация IBM прекратит работу в России.

Huawei также остановил продажи через свой интернет-магазин в России.