После ухода из России компании Samsung ее смартфоны снова появились на прилавках страны.

Их возят по параллельному импорту из Казахстана, сообщают российские Telegram-каналы.

Согласно их информации, смартфоны с отметкой "KZ" уже появились в ряде торговых сетей. При этом смартфоны из обновлённой серии стоят в полтора-два раза дороже, чем модели 2021 года на старте.

Напомним, правительство России подготовило перечень товаров, в отношении которых будет разрешен так называемый параллельный импорт. Таким образом будет разрешен ввоз товаров в Россию без согласия правообладателя, который остановился из-за антироссийских санкций.

Также "Страна" сообщала, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, который заверил, что его страна не будет помогать России обходить санкции.

Ранее мы писали, что Вашингтон пригрозил китайским корпорациям Huawei и Xiaomi новыми санкциями, если они будут оказывать поддержку России в сфере телекома. Им требуется одобрение Вашингтона, потому что электроника часто содержит полупроводники высокого класса или изготавливается с использованием американского оборудования, что делает ее объектом новых санкций против Москвы.