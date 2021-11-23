Корейская компания Samsung Electronics Co. планирует начать стройку завода по производству микросхем в Тейлоре (округ в штате Техас). Реализация данного архитектурного проекта обойдется корпорации примерно в 17 млрд долларов. Этот шаг обусловлен желанием администрации Белого дома, которая настаивает на расширении производства полупроводников в США. Официальный анонс проекта от Samsung ожидается во вторник.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источника, что губернатор Техаса Грег Эбботт должен сделать "экономическое объявление" во вторник в 17:00 по местному времени.

В издании сообщают, что еще в сентябре комиссары округа Уильямсон и городской совет Тейлора единогласно проголосовали за то, чтобы Samsung вошел в проект.

Чиновники заявили, что данная идея станет "крупнейшим объектом, уплачивающим налоги в Техасе", и даст 1800 рабочих мест в этом районе и от 6500 до 10 000 строительных работ.

"Инвестиции Samsung в размере 17 миллиардов долларов преследуют цель строительства завода по производству полупроводников площадью более 1000 акров", - говорится в сообщении.

Власти города Тейлор пока не дают никаких комментариев на этот счет.

Начало производства микросхем не ожидается до конца 2024 года. По данным местных СМИ, администрация города предложила Samsung ряд льгот, чтобы компания разместила производство именно в Тейлоре.

Ранее мы сообщали о том, что компания Samsung показала новую линейку своих флагманских моделей смартфонов — Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 и Galaxy S21+.

Кроме того, в феврале текущего года корейская корпорация представила сенсор изображений ISOCELL GN2, предназначенный для использования в камерах смартфонов.