В 2030 году смартфон перестанет быть актуальным гаджетом и фактически отомрет. Большинство функций телефона будут в гаджетах, встроенных прямо в тело человека.

Такой прогноз сделал глава Nokia Пекка Лундмарк на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает телеканал CNBC.

Лундмарк также ожидает, что с того момента человечество начнет активно пользоваться совершенно новыми гаджетами.

"К тому времени смартфон, каким мы его знаем сегодня, определенно перестанет быть самым распространенным интерфейсом. Многие из этих устройств будут встроены непосредственно в наши тела", — отметил Лундмарк.

Он уверен, что к концу 2020-х человечество начнет переходить на умные очки и другие гаджеты, которые люди будут носить на лице.

Он также предсказал появление стандарта связи 6G к 2030 году.

Кроме того, Лундмарк прогнозирует, что к 2030 году в мире появится технология создания цифровых двойников, близкая к идеи метавселенной. Однако глава Nokia пояснил, что такая технология потребует вычислительных ресурсов в разы более мощных, чем текущие.

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