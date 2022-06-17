Смартфоны Samsung, которые ввезли в Россию в рамках "параллельного импорта" (то есть, по сути, нелегально) перестали включаться и активироваться в России.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на аналитиков и источники компании.

После установки российской SIM-карты в смартфон, у пользователя возникают проблемы с активацией устройства. В таком случае аппарат не включается и им невозможно пользоваться, сообщили "Известиям" ритейлеры.

Источник в Samsung объяснил происходящее тем, что импортеры закупают "операторские" устройства, предназначеные для работы с конкретным оператором связи.

Напомним, правительство России подготовило перечень товаров, в отношении которых будет разрешен так называемый параллельный импорт. Таким образом будет разрешен ввоз товаров в Россию без согласия правообладателя, который остановился из-за антироссийских санкций.

Тем временем война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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